В стране и мире Дружить не против кого-то: как прошел большой форум глав ЕАЭС в Сочи Алексей Курильченко Павел Ремнев Встреча премьеров России и Белоруссии открыла большой форум глав правительств Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Как охарактеризовал эту встречу Александр Лукашенко - отношения Минска и Москвы являются стержнем на всем пространстве Содружества. И в них есть «экономические вопросы, но нет экономических проблем». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Атмосфера в Бочаровом ручье - максимально неформальная. Президенты России и Белоруссии без галстуков, пение птиц едва не заглушает разговор. На столе - ягоды и фрукты. Но темы, которые обсуждают Владимир Путин и Александр Лукашенко - серьезнее некуда. Речь о подготовке к размещению в Белоруссии нашего тактического ядерного оружия. Российский президент впервые заявил об этом весной - теперь пришло время сверить часы. «В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Уверенно мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с Вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», - заявил Путин. Еще одна тема разговора - развитие отношений в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Если коротко - здесь все пошло не так как ожидалось. Даже лучше. «Нас это не может не радовать, но даже необычно хорошо - развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону. Прежде всего упор делается сегодня не только на традиционные отрасли нашего сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы. Это не может не радовать. Я уж сейчас не буду говорить о цифрах товарооборота растущего», - заявил Путин. Встреча короткая - российскому президенту уже нужно отправляться на встречу с главами зарубежных делегаций. Премьер министры из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кубы работают тут же, в Сочи, - а точнее в «Сириусе» - в огромном комплексе на берегу моря. «Сириус» это огромная территория, официально это целый город на 14 квадратных километрах. К Олимпиаде 2014 года здесь построили очень много объектов и они стали базой для развития этого места. Теперь это настоящий центр притяжения для детей, здесь бесплатно учатся самые талантливые школьники со всей России. Также очень много инфраструктуры для развития науки и занятия спорта. Да и посмотреть туристам есть на что. Одно из центральных мест «Сириуса» - парк науки и искусства. Он стал местом, где обсуждают важнейшие вопросы отношений государств Евразийского экономического союза. В начале июня начала свою работу огромная выставка «Наш дом Евразия», здесь же сейчас идут заседания Евразийского межправительственного совета и совет глав правительства СНГ. И в этот же огромный комплекс съехалась молодежь со всего ЕАЭС на форум предпринимателей. Евразийский экономический союз - самый большой в мире. Пять стран. Более 20 миллионов квадратных километров. И огромный потенциал. Два примера - на территории альянса расположена треть мировых запасов природного газа. Здесь же - более 10% всех пахотных земель планеты. В своем выступлении российский премьер Михаил Мишустин отмечает - мир на пороге продовольственного кризиса. Развивающиеся страны уже столкнулись с угрозой голода. И мы можем помочь. «Россия готова делиться опытом и лучшими практиками. Отечественное сельское хозяйство уже несколько лет показывает отличные результаты. Мы ими гордимся. Уровень продовольственной безопасности в нашей стране один из самых надежных в мире. Полностью обеспечили себя зерном - превысили ориентиры вдвое. Потенциал еще выше. В перспективе сможем прокормить как минимум вдвое больше собственного числа жителей, если скоординируем действия», - заявил Мишустин. Промышленная кооперация - то есть общее производство, где мы будем дополнять друг друга - очень важна. По сути, этому же и посвящена выставка, которая проходит в «Сириусе». «Евразия наш дом», в котором есть место предпринимателям со всего континента. Более 200 проектов - промышленность, финансы, цифровизация, здравоохранение, образование, спорт. Общие инициативы, которые реализуются нашими государствами вместе. На встрече с главами делегаций Владимир Путин делает важное уточнение - никакого экономического «железного занавеса» не будет. Несмотря на санкции и давление Запада, ЕАЭС не собирается выключаться из мировой экономики. «Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться, от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все всегда любой ценой должны производить у себя - ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы, я так осторожно скажу, нам быть независимыми, потому что самодостаточность - это основа суверенитета», - заяви Путин. А значит странам ЕАЭС и СНГ нужны свои инженерные решения, станки и оборудование. Чтобы не оказалось так: мы вырастили урожай, но вот убрать его из-за того, что Запад прекратил поставки оборудования, оказалось нечем. Теперь уже не получится - доказательства стоят на площадке перед сочинским Экспоцентром Одно из наглядных свидетельство тесного сотрудничества наших стран - линейка сельскохозяйственных машин. Белоруссия в этом плане пример – показательный. Страна, которая очень много продавала на запад, вдруг оказалась отрезана от привычных рынков и торговых маршрутов, которые выстраивала десятилетиями. Расчет был на то - говорит белорусский премьер министр - что экономика «ляжет». Она и легла бы, если бы не ЕАЭС. «В сжатые сроки было выстроено антикризисное управление экономикой. Мы адаптировались к новой реальности за шесть месяцев и с августа прошлого года идет восстановление экономики. Понятно, что эти меры не были бы эффективными сами по себе, без использования возможности интеграции. Взаимодействия в формате как Союзного государства Белоруссии и России, так и Евразийского экономического союза. Фактически прирост торговли с ЕАЭС экономику выровнял выпадающий экспорт из недружественных. И это главный ответ на вопрос, что дает нашим странам членство в ЕАЭС», - заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Теперь Белоруссия и Россия - одни из центральных игроков ЕАЭС и СНГ, по сути крепкий союз Москвы и Минска становится примером интеграции - тесной и взаимовыгодной. А из выступлений других премьер-министров, пусть между строк, завуалировано, но становится понятно - так или иначе каждая страна столкнулась с давлением со стороны Запада. Убеждали присоединиться к проекту по изоляции России. Но если чего и добились - то обратного эффекта. «Оказывая давление, вводя санкции, Запад побуждает волей-неволей нас к тому, чтобы мы объединяли наши усилия и мы это делаем. Мы стараемся помогать друг другу в это сложное время, когда на нас оказывается давление, когда вводятся санкции. И многие наши программы, которые мы сейчас приняли, рассчитаны на период до 2030 года. Это тоже подтверждение того, что мы смотрим далеко вперед, и никто на пространстве СНГ, честно скажу, не думает о том, чтобы ликвидировать это интеграционное объединение. А наоборот, мы стараемся делать все для того, чтобы его укрепить», - заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. «В рамках нашего Евразийского экономического союза в прошлом году объем взаимной торговли достиг рекордного уровня 83 миллиарда долларов во взаимной торговле. Я в рамках выставки посмотрел, например, экспозицию Белорусского авиаремонтного завода. Они уже сегодня делают целые технологические процессы и определенные комплектующие для самолета МС-21, который придет на смену "Боингам", и так далее», - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович Тот самый белорусский авиаремонтный, оказывается, кроме деталей для нового российского авиалайнера МС-21 делает еще и компоненты для самолета Sukhoi Superjet и уникальной амфибии Бе-200 - одной из лучших машин для тушения пожаров с воздуха. Здесь же представители компании из Киргизии - производят лифты - готовы заменить ушедших из-за санкций западных конкурентов. Фактически ЕАЭС, несмотря на попытки Запада, превращается в мощный экономический центр. Мы сотрудничаем с другими международными организациями - АСЕАН и ШОС. К евразийскому союзу присматриваются страны из других регионов мира: Объединенные арабские эмираты, Египет, Куба. Чем дальше, тем выгоднее становится членство в союзе. Он вкладывается в развитие своих участников, говорит российский вице-премьер Алексей Оверчук. Главы государств подписали поправки в большой договор, которые позволяют осуществлять финансовую поддержку таким проектам. Это делается впервые, и это действительно имеет знаковое значение, потому что впервые за почти 10 лет своей истории Евразийский экономический союз трансформирует свой бюджет в бюджет развития. Это совершенно новое качество союза. И, конечно же, это видят окружающие страны», - заявил Оверчук. И Владимир Путин предлагает добавить к четырем принципам, на которых Евразийский союз основывается - свобода передвижение товаров, людей, капитала услуг - еще один. Свободу знаний. Это предполагает внедрение общих стандартов образования, координацию научных программ, создание единых учебников по многим дисциплинам. «Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами - а мы все родом из Советского Союза - вернуться к советской системе образования и "талдычить" какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет, даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое», - заявил Путин. По сути, один из шагов в этом направлении уже сделан. В странах Евразийского экономического союза теперь действует взаимное признание ученых степеней. То есть профессор из России сможет преподавать в Киргизии или Армении. Одним решением устранили ограничения в мобильности высококвалифицированных кадров. Еще один важный вопрос, который обсуждали в «Сириусе» - цифровая независимость. Это не только собственное программное обеспечение на замену зарубежным IT-решениям и развитие электронного документооборота. Это еще принцип, который у нас в стране очень хорошо понимают. Если государство не сможет защитить себя в интернете, это первый шаг к потере суверенитета. На выставке в «Сириусе» есть решение. С 2020 года разработчики создавали и тестировали платформу ГосТех - это такие Госуслуги, но для органов власти, министерств, и целых стран. «Я подчеркиваю, не импортозамещение. Мы ничего у себя не замещали, а сразу строились на отечественных компонентах. Наша система устойчива, ее практически невозможно взломать при внешних кибератаках. А в случае же успешной атаки, которая положит систему, или критических ошибках в программном обеспечении, она в состоянии сама себя восстановить достаточно быстро. Для по-настоящему критических систем восстановление практически мгновенное», - рассказал заместитель директора ФКУ государственных технологии, оператора национальной облачной платформы ГосТех Максим Хайтович. В «Сириусе» проходит еще и Второй молодежный форум СНГ и ЕАЭС. В Сочи приехали молодые предприниматели из девяти стран. Геворг Григорян рассказывает о своей цифровой платформе для обучения врачей. Из-за санкций европейские и американские врачи потеряли возможность учиться у наших специалистов, а россияне не могут приехать на лекцию западных докторов. Теперь возможно, наладятся - благодаря сайту врача из Армении. «Вне зависимости от санкций, от политики, от всех этих глобальных вещей, медицина остается медициной, и нам должна была бы дать такой урок пандемия коронавируса, когда по всему миру люди, врачи боролись с этой пандемией, и тогда не было никакой ни политики, никаких санкций. Люди просто хотели жить, а врачи просто хотели бороться за эту жизнь», - рассказал Григорян. И в этих простых словах - смысл большинства инициатив, которые сегодня звучали в «Сириусе». Жить и давать жить другим. Дружить, но не против кого-то, а друг с другом. По итогу форума в Сочи было подписано 14 документов - они касаются развития инфраструктуры и строительства дорог - до упрощения таможенных процедур и устранения барьеров на внутреннем рынке союза. И еще одна важная деталь, которая объединяет всех, кто собрался сегодня в «Сириусе». На пленарном заседании, где были представители из разных стран, приборы, на которые транслируется синхронный перевод, почти все заседание пролежали никому не нужными. Мы говорим на одном языке, и понимаем друг друга с полуслова. Общее прошлое, когда все наши страны были одним огромным союзом, сейчас становится фундаментом, на котором строятся будущее, новые отношения. Экспертное мнение и аналитика