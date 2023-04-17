Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*

Сегодня политику был вынесен приговор по делу о госизмене и распространении заведомо ложных сведений.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к приговору, вынесенному политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иностранным агентом).

Песков заявил, что в Кремле не комментируют решения, которые выносит суд.

«Не будем это делать и на сей раз», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Сегодня стало известно, что политика приговорили к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Ранее он был признал виновным в распространении фейков о Российской армии и в государственной измене.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.