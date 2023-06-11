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Продукты в Великобритании могут подорожать после разрушения Каховской ГЭС

Елизавета Егорова
14:10 11.06.2023
Цены на продукты в Королевстве могут подняться из-за перераспределения сельскохозяйственной продукции в мире.
Продукты в Великобритании могут подорожать после разрушения Каховской ГЭС
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Разрушение Каховской ГЭС может привести к повышению цен на продукты в Великобритании. Об этом заявил главный экономист британского института распределения продуктов питания Джеймс Уолтон.

«Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания», - цитирует RT слова Уолтона.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС затронул около 500 тысяч сельхозугодий, что привело к перераспределению сельскохозяйственной продукции в мире. Это может сказаться на обыкновенных британцах, которые почувствуют рост цен на продукты.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев Заявил, что ущерб от разрушения ГЭС можно сравнить с трагедией в Чернобыле. По его словам, вина за это рукотворное преступление лежит на украинских террористах.

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