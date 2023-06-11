Экс-сотрудник Госдепа Райт: расширение НАТО может ослабить альянс

По мнению Райт, расширение НАТО скорее ослабит альянс, чем сделает его сильнее.

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Бывшая сотрудница Госдепартамента, полковник армии США Энн Райт заявила, что расширение НАТО скорее ослабит альянс, чем укрепит его силу.

«Я считаю, что это не укрепит НАТО, а скорее ослабит его. Сейчас уже ясно, что это не оборонительный, а наступательный альянс... одна из его главных задач - поддерживать определённые конфликты», - цитирует RT слова Райт.

Бывший полковник призвала члены альянса подумать, стоит ли им втягиваться в войны, развязанные НАТО. По ее мнению, им лучше позаботиться о себе.

Ранее военный генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право атаковать российские города. Отвечая на вопрос о прилете киевских БПЛА в Москву, Столтенберг сказал, что Украина имеет право защищаться.