Песков заявил, что РФ должна сама добиваться всего, Запад наши озабоченности не учитывает

Запад не собирается учитывать озабоченности РФ, поэтому нам всего надо добиваться самим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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