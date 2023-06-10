WSJ: в ФРГ начали расследование о причастности Польши к диверсиям на «Северных потоках»

Судно, связанное с диверсиями на «Северных потоках», арендовало подставное туристическое агентство, базирующееся в Варшаве.

© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress

Германия начала расследование в отношении яхты, связанной с диверсиями на «Северных потоках». Судно арендовало украинское туристическое агентство, базирующееся в Польше. The Wall Street Journal усомнилась в подлинности агентства, так как в офисе в Варшаве никого не было.

«Немецкие следователи говорят, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью базирующегося в Варшаве туристического агентства, которое, по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой», - пишет газета.

В материале утверждается, что немецкие расследователи доказывают факт использования Польши в качестве оперативной базы для диверсий на «Северных потоках».

Ранее ФРГ предоставили доказательства причастности Киева к этим атакам. В публикации Der Spiegel было сказано, что яхту могли арендовать с украинского адреса электронной почты.