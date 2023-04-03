Экс-сотрудник Пентагона Брайен предрек обращение в пепел западным танкам, поставленным Украине

По словам Стивена Брайена, украинские боевики навешивают на танки Leopard советскую динамическую защиту в попытке улучшить их способность держать удар.

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Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье на портале Weapons and Strategy выказал мнение о незавидной судьбе для поставленных Киеву западных танков.

«Многие основные боевые танки из Европы и США превратятся в пепел вместе с их экипажами», - предрек он.

Брайен констатировал факт прибытия на Украину танков из Америки, Британии и Германии. Далее он прошелся по их недостаткам, предположив, что «русские готовы к ним».

В числе слабых мест эксперт выделил большую массу, проблемы с проходимостью и отсутствие динамической защиты. Из-за последнего украинским боевикам приходится усиливать танки Leopard блоками «Контакт-1» на свой страх и риск.