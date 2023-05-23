В стране и мире ФСБ опубликовала кадры задержания украинца, вербовавшего сотрудников «оборонки» РФ Алексей Курильченко Работавший на украинскую разведку шпион приговорен к 16 годам колонии. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины Андрея Петкевича. По данным следствия, он занимался вербовкой сотрудников российских оборонных предприятий с целью выведать у них секретную информацию. Известно, что шпионскую деятельность Петкевич осуществлял по заданию разведслужб Украины. Тульский суд приговорил злоумышленника к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее ФСБ РФ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о военных объектах и технике российской группировки войск «Восток». У нее были изъяты технические средства, в которых содержались геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность подразделений. Экспертное мнение и аналитика