В Госдуме объяснили, из-за чего в 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды

С 2025 года увеличение пенсий будет производиться не на основе индекса, а на основе на фактической инфляции за предыдущий год.

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К 2025 году закончится переходный период, когда выплаты неработающим пенсионерам росли на определенный индекс. Об этом сообщил «Российской газете» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», - сказал Нилов.

Отмечается, Как только переходный период завершится, пенсии начнут увеличивать на основе данных по фактической инфляции за предыдущий год. Поскольку информация по инфляции за предыдущие 12 месяцев появляются только в начале нового года, то в 2025 году не будет традиционной индексации 1 января. Зато ее проведут дважды - в феврале и в апреле, повторно скорректировав данные.

На сегодня цифры по росту пенсий в 2025 году соответствуют базовым инфляционным прогнозам. При этом не исключены корректировки с учетом актуальной повестки.

Согласно закону о бюджете социального фонда на 2023-2025 годы, страховые пенсии будут увеличены на 4,6% с 1 января 2024 года, на 4% с 1 февраля 2025 года и на 3,6% с 1 апреля 2025 года.

В начале 2023 года в России были изменены правила доставки пенсий. Ранее почтальоны могли придти к пенсионерам и, если не застали их дома, отложить вручение денежных средств до следующего месяца. Теперь же почтальон должен прийти еще минимум два раза, предварительно известив получателя об этом, чтобы пожилым безработным людям не приходилось ждать до следующего месяца в случае, если их не было дома.