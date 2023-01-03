В России с 2023 года изменились правила доставки пенсий

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Новый порядок доставки пенсий через подразделения «Почты России» вступил в силу с 2023 года. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о сути нововведений агентству «Прайм».

Новые правила обязали почтальонов прилагать дополнительные усилия, чтобы вручить деньги пенсионеру. Как известно, раньше почтальоны разносили пенсию раз в месяц, могли не застать пенсионера дома, и людям приходилось ждать месяц очередного визита сотрудника почтовой службы или самим идти за деньгами в отделение «Почты России». Теперь введен другой порядок.

«Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», - рассказала эксперт.

Еще одно нововведение касается выдачи пенсий в наличной форме: с апреля право доставлять пенсию «живыми» деньгами останется только у «Почты России».

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в России повысили пенсии неработающих граждан на 4,8%.