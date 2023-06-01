Бойцы отряда добровольцев «БАРС» получили госнаграды

Отряд неоднократно срывал атаки и ротации противника на линии соприкосновения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы отряда добровольцев «БАРС», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили свои заслуженные награды.

Кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила в зоне спецоперации, публикует Минобороны России. Военнослужащим вручили медали «За отвагу», знаки отличия Георгиевский крест IV степени и медаль «За спасение погибавших».

В описании к видео сказано, что благодаря действиям отряда наши войска смогли развить успех в наступлении на одном направлении. Отмечается, что бойцы не раз срывали атаки и ротации украинских боевиков, уничтожали узлы снабжения, наносили удары по командным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника.

Ранее в сюжете Владислава Кустова российские снайперы с позывными Альфа и Бета рассказали о тонкостях боевой работы на передовой в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.