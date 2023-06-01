Жительница Белгородской области: украинский снаряд прилетел в соседнюю квартиру

Елена Ткач была эвакуирована при помощи российской бронемашины в более безопасное место.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительница Белгородской области Елена Ткач рассказала «Звезде» о том, как она пережила украинские обстрелы и эвакуировалась с помощью российских силовых структур.

«Прилетело соседям. Всю ночь бомбили, "Градами" видимо. Эвакуировали нас на бронемашине какой-то, все нормально», - поделилась Елена.

Она добавила, что ночь пришлось провести в подвале, потому что выходить наружу было небезопасно.

Ранее мэр Белгорода рассказал нашему телеканалу о размещении эвакуированных из приграничных районов.