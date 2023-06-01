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Филиалы фонда «Защитники Отечества» открылись в Мелитополе и Донецке. Напомним, главная задача организации - помогать участникам специальной военной операции в решении самых разных проблем: от получения медицинской помощи и средств реабилитации (если это необходимо) до переобучения и трудоустройства.

Функционировать отделения будут по принципу одного окна, бегать по разным инстанциям не придется. За каждым героем закрепят куратора, который и решит все организационные вопросы. За помощью смогут обратиться и родственники погибших военнослужащих.

Приморский филиал фонда «Защитники Отечества» открылся на днях. Отделения фонда открываются по всей стране. Сегодня официальный день начала их работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.