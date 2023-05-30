В Приморье открыли филиал госфонда «Защитники Отечества»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Приморский филиал государственного фонда «Защитники Отечества», где участники спецоперации и их семьи смогут получать всестороннюю помощь, открыли во Владивостоке.

«Государство очень чутко отнеслось к созданию этого центра, и руководство центра консультировалось с нами в том, как, что и где расположить, какие услуги нужны, чего нам не хватает», - рассказал участник СВО Максим Ананьев.

Центр многофункциональный, работает в режиме «одного окна». Прийти сюда можно с любой проблемой. Помогут решить сотни вопросов - от медицинской, психологической помощи и получения лекарств до переобучения и трудоустройства, а также санаторно-курортного лечения. Все сотрудники прошли специальное обучение. Неравнодушие - главный критерий отбора на работу. Особое внимание к семьям погибших бойцов. Сейчас главная задача - отладить механизм адресной помощи бойцам, чтобы все работало как часы, без сбоев.

«Если это идет от президента нашего, то там уже не будет такой бюрократии, как раньше, в поисках документов и их оформлении. И все будет сделано напрямую. Будет организована помощь семьям, женам и детям погибших наших товарищей, а это не менее важно, чем помощь раненому человеку, потому что человек остается один на один со своим горем», - отметил участник СВО Константин Тихонов.

Создать такой фонд Владимир Путин предложил еще в феврале этого года в ходе послания Федеральному собранию. А уже 3 апреля был подписан соответствующий указ. Отдельной задачей президент назвал организацию долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кому это необходимо.

Тренажеры, коляски, реабилитационное оборудование и даже специальную посуду, которая может понадобиться людям с ограничениями по здоровью, уже привезли и в этот филиал. Работать с обратившимися будут лично - за каждым закрепят куратора.

«Такие организации, как наш фонд, не создавались в нашей стране никогда. И на нас лежит огромная ответственность организовать персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов», - подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Удобно устроено и само здание. Это безбарьерная среда для комфортной беседы с сотрудниками - оборудованы десятки окон. А маленьких детей можно оставить в игровой комнате, где о них, пока старшие заняты, позаботятся няни.

Официальная дата начала работы филиалов фонда - 1 июня. Но ее в регионах не ждут. Так, сегодня, помимо Владивостока, открываются отделения в Петропавловске-Камчатском, Курске, Тамбовской, Нижегородской областях и других субъектах.