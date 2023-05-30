В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье открыли филиал госфонда «Защитники Отечества»

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
Мария Герман
12:06 30.05.2023
В филиале фонда участники СВО и их близкие смогут получить медицинскую, социальную, психологическую поддержку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Приморский филиал государственного фонда «Защитники Отечества», где участники спецоперации и их семьи смогут получать всестороннюю помощь, открыли во Владивостоке.

«Государство очень чутко отнеслось к созданию этого центра, и руководство центра консультировалось с нами в том, как, что и где расположить, какие услуги нужны, чего нам не хватает», - рассказал участник СВО Максим Ананьев.

Центр многофункциональный, работает в режиме «одного окна». Прийти сюда можно с любой проблемой. Помогут решить сотни вопросов - от медицинской, психологической помощи и получения лекарств до переобучения и трудоустройства, а также санаторно-курортного лечения. Все сотрудники прошли специальное обучение. Неравнодушие - главный критерий отбора на работу. Особое внимание к семьям погибших бойцов. Сейчас главная задача - отладить механизм адресной помощи бойцам, чтобы все работало как часы, без сбоев.

«Если это идет от президента нашего, то там уже не будет такой бюрократии, как раньше, в поисках документов и их оформлении. И все будет сделано напрямую. Будет организована помощь семьям, женам и детям погибших наших товарищей, а это не менее важно, чем помощь раненому человеку, потому что человек остается один на один со своим горем», - отметил участник СВО Константин Тихонов.

Создать такой фонд Владимир Путин предложил еще в феврале этого года в ходе послания Федеральному собранию. А уже 3 апреля был подписан соответствующий указ. Отдельной задачей президент назвал организацию долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кому это необходимо.

Тренажеры, коляски, реабилитационное оборудование и даже специальную посуду, которая может понадобиться людям с ограничениями по здоровью, уже привезли и в этот филиал. Работать с обратившимися будут лично - за каждым закрепят куратора.

«Такие организации, как наш фонд, не создавались в нашей стране никогда. И на нас лежит огромная ответственность организовать персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов», - подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Удобно устроено и само здание. Это безбарьерная среда для комфортной беседы с сотрудниками - оборудованы десятки окон. А маленьких детей можно оставить в игровой комнате, где о них, пока старшие заняты, позаботятся няни.

Официальная дата начала работы филиалов фонда - 1 июня. Но ее в регионах не ждут. Так, сегодня, помимо Владивостока, открываются отделения в Петропавловске-Камчатском, Курске, Тамбовской, Нижегородской областях и других субъектах.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.