ВС РФ сорвали попытки атаки штурмовых групп украинских боевиков

Российские бойцы сорвали попытки атаки украинских штурмовиков в районах Торского и Серебрянского Лесничества.

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Бойцы ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации предотвратили попытки атаки штурмовых групп двух бригад украинских боевиков в районах Торского и Серебрянского Лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», - сообщил Савчук.

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Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.