Российские десантники уничтожили вражеский БПЛА «Лелека-100» из ЗРК «Стрела-10»

Расчеты ЗРК «Стрела-10» берут на сопровождение любую воздушную цель, не отвечающую на запрос «свой-чужой», в готовности уничтожить ее.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы Ивановского соединения ВДВ ВС РФ поразили вражеский беспилотник «Лелека-100» на дальности около 3 км. Минобороны РФ опубликовало видео работы российских десантников.

В ходе несения боевого дежурства расчет получил информацию о неопознанном воздушном объекте, который вошел в зону поражения. Когда беспилотник был идентифицирован, его взяли на сопровождение.

Затем расчет ЗРК «Стрела-10» выдвинулся из района ожидания, занял стартовую позицию и, захватив цель, выпустил ракету. Вражеский беспилотник был уничтожен, после чего бойцы сменили позицию, чтобы не попасть под ответный удар артиллерии противника.

Расчеты ЗРК «Стрела-10» ежедневно днем и ночью сканируют небо. Любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», они берут на сопровождение в готовности уничтожить.

«В любое время, в любую погоду мы всегда готовы нести боевую службу», - заверил оператор ЗРК с позывным Карнавал.

Ранее Минобороны России показало кадры удара по позициям украинских националистов из 120-мм минометов. Российские минометчики за считанные минуты могут отправить по выявленным целям более десятка мин.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.