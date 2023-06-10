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NHK: в Японском аэропорту столкнулись два самолета

Вероника Волосунова
07:59 10.06.2023
В результате столкновения, предположительно, двух самолетов в аэропорту в Токио одно из воздушных средств повредило крыло.
NHK: в Японском аэропорту столкнулись два самолета
© Фото: Tadayuki YOSHIKAWA Aviation Wire Globallookpress
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Авиалайнеры тайваньской авиакомпании EVA и «Тайских авиалиний», по предварительным данным, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK.

На кадрах телеканала два самолета рядом. В результате столкновения у судна «Тайских авиалиний» повреждено крыло. Как сообщает NHK, фрагмент крыла находится на взлетно-посадочной полосе. Обстоятельства произошедшего выясняются. О постравадших не сообщается. 

Ранее два самолета ВВС Италии столкнулись и разбились во время учений. В результате авиационного ЧП два пилота погибли. Согласно данным локальных СМИ, один самолет упал в жилом квартале.

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