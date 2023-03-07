Два самолета ВВС Италии столкнулись и разбились во время учений
Как сообщается, два пилота погибли в результате авиационного происшествия.
© Видео: Top_Disaster, Twitter © Фото: Top_Disaster, Twitter
В Италии два самолета ВВС страны столкнулись во время учений. Как утверждается, ЧП произошло недалеко от Рима.
Как сообщают итальянские военные, оба борта во время тренировки разбились. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной произошедшего.
«Два пилота, к сожалению, погибли», - говорится на странице ВВС Италии в Twitter.
По данным местных изданий, один самолет рухнул в жилом квартале. В Сети появились кадры, предположительно, с места падения борта.
Ранее во Франции два истребителя столкнулись во время авиашоу. Как утверждалось, элемент одного самолета упал на жилой дом.