Два самолета ВВС Италии столкнулись и разбились во время учений

Как сообщается, два пилота погибли в результате авиационного происшествия.

© Видео: Top_Disaster, Twitter © Фото: Top_Disaster, Twitter

В Италии два самолета ВВС страны столкнулись во время учений. Как утверждается, ЧП произошло недалеко от Рима.

Как сообщают итальянские военные, оба борта во время тренировки разбились. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной произошедшего.

«Два пилота, к сожалению, погибли», - говорится на странице ВВС Италии в Twitter.

По данным местных изданий, один самолет рухнул в жилом квартале. В Сети появились кадры, предположительно, с места падения борта.

Ранее во Франции два истребителя столкнулись во время авиашоу. Как утверждалось, элемент одного самолета упал на жилой дом.