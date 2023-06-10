В стране и мире NYT: дело Трампа будет рассматривать назначенная им ранее судья Елизавета Егорова Дело Трампа будет рассматривать федеральный судья Южного округа Флориды Эйлин Кэннон, которая была назначена бывшим президентом на пост в 2020 году. © Фото: CNP AdMedia Globallookpress Читайте нас на: Дело бывшего президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретных документов будет рассматривать федеральный судья Южного округа Флориды Эйлин Кэннон, назначенная Трампом на пост в 2020 году. «Ожидается, что Трамп предстанет перед Федеральным окружным судом в Майами во вторник днем. Судья Эйлин М. Кэннон должна председательствовать на этом первоначальном слушании», - сообщает газета New York Times. Напомним, что Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах. По самой серьезной из статей бывший президент может получить до 20 лет тюрьмы. Экспертное мнение и аналитика