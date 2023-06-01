В России отмечается 92-летие Военно-транспортной авиации

Сегодня в соединениях, авиационных полках и эскадрильях пройдут торжественные мероприятия с выносом Боевых знамен частей и построением личного состава.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня, 1 июня, исполняется 92 года со дня создания Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. В честь годовщины в соединениях, авиационных полках и эскадрильях пройдут торжественные мероприятия с выносом Боевых знамен частей и построением личного состава. На плацу будет зачитан праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Наиболее отличившимся военнослужащим вручат ценные подарки, грамоты и объявят благодарности.

Командование ВТА в основном своем составе имеет на вооружении оперативно-стратегические самолеты Ил-76МД, стратегические военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей» и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируется 12 типов воздушных судов.

В Министерстве обороны России отметили, что в первом полугодии провели 11 летно-тактических учений с авиационными эскадрильями полков соединения, сборы с молодым летным составом на самолетах Ил-76МД по совершенствованию навыков полетов при минимуме погод. Выполнена и правительственная задача по доставке грузов для обеспечения жизнедеятельности арктической полярной станции Барнео. Эвакуированы более 200 человек из Судана. Участвовали экипажи в ликвидации природных пожаров. Также выполнена подготовка первого потока курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Продолжается и обеспечение группировки войск, выполняющей задачи в рамках спецоперации.

В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит ввести в строй молодых летчиков-выпускников, сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, подготовить молодых командиров, а также продолжать освоение новой модернизированной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности самолетов.

Напомним, в понедельник в нашей стране отметили День военного автомобилиста. Праздник учрежден в честь дня образования первой российской автомобильной роты 29 мая 1910 года. Министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении отметил, что военные автомобилисты грамотно действуют в зоне СВО, а также эффективно выполняют поставленные задачи в самых непростых условиях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.