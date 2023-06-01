Кабмин РФ частично продлил упрощенный техрегламент для автомобилей до 1 февраля 2024 года

Сроки возвращения требований к выпускаемому транспорту согласованы с крупнейшими автопроизводителями, отметили в Минпромторге РФ.

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Правительство России продлило до 1 февраля 2024 года действие упрощенного техрегламента для автомобилей, однако поэтапно требования к безопасности транспорта будут возвращаться. Постановление кабмина за подписью премьера Михаил Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, требования к экологическому классу двигателя снова начнут предъявлять с июня, обязательно снабжать авто антиблокировочной системой тормозов будет необходимо с декабря, передает РИА Новости. В пресс-службе Минпромторга РФ отметили, что сроки предъявления новых требований согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями с учетом их технической готовности.

В ведомстве также добавили, что для зарубежных брендов, не прекративших поставки автомобилей в РФ, механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия техническому регламенту сохраняется до 1 октября 2023 года.

Ранее в Минпромторге заявили о невозможности поставок в Россию иранских автомобилей. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, соответствующих запросов в ведомстве не поступало, уточнили в министерстве.