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В Минпромторге заявили о невозможности поставок иранских автомобилей в Россию

Вероника Волосунова
06:43 14.02.2023
Пока автомобили не пройдут сертификацию, они не смогут появиться на авторынке РФ.
В Минпромторге заявили о невозможности поставок иранских автомобилей в Россию
© Фото: Би-бика Ahmad Halabisaz ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны из-за отсутствия сертификации; соответствующие запросы в Министерство промышленности и торговли не приходили.  Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории РФ является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов», - заявили в министерстве.

В прошлом году многие зарубежные автомобильные концерны заявили о прекращении своей деятельности на территории РФ из-за начала специальной военной операции. В связи с уходом зарубежных производителей и сильным ростом цен на машины российский авторынок вынужден искать новые варианты для потребителей.  

В «Автоторе» рассказали, когда авторынок может вернуться к докризисным показателям. По оценкам экспертов, это произойдет только к 2028 году. Если темпы развития замедлятся, то на восстановление может потребоваться еще больше времени.

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