В Минпромторге заявили о невозможности поставок иранских автомобилей в Россию

Пока автомобили не пройдут сертификацию, они не смогут появиться на авторынке РФ.

© Фото: Би-бика Ahmad Halabisaz ZUMAPRESS.com Globallookpress

Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны из-за отсутствия сертификации; соответствующие запросы в Министерство промышленности и торговли не приходили. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории РФ является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов», - заявили в министерстве.

В прошлом году многие зарубежные автомобильные концерны заявили о прекращении своей деятельности на территории РФ из-за начала специальной военной операции. В связи с уходом зарубежных производителей и сильным ростом цен на машины российский авторынок вынужден искать новые варианты для потребителей.

В «Автоторе» рассказали, когда авторынок может вернуться к докризисным показателям. По оценкам экспертов, это произойдет только к 2028 году. Если темпы развития замедлятся, то на восстановление может потребоваться еще больше времени.