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РКН: форма и место размещения маркировки иноагентов может определяться СМИ самостоятельно

Марина Крижановская
02:41 10.06.2023
Указывать на статус иноагента необходимо при публикации материалов и сообщений такого лица, а также при его упоминании.
РКН: форма и место размещения маркировки иноагентов может определяться СМИ самостоятельно
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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В Роскомнадзоре заявили, что параметры маркировки иноагентов могут определяться средствами массовой информации самостоятельно. В частности, СМИ вправе устанавливать форму и место размещения маркировки иноагентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Редакция СМИ вправе самостоятельно определить форму и место размещения такого указания. Это может быть упоминание о статусе иноагента перед его объявлением в эфире», - цитирует ее агентство.

Согласно закону «О средствах массовой информации» СМИ обязуются указывать на статус иноагента при публикации материалов и сообщений такого лица, а также при его упоминании.

Вместе с тем в Роскомнадзоре напомнили, что публикация материалов, произведенной иностранным агентом, среди детей запрещена. Данные материалы должны содержать пометку «18+» или предупреждение о запрете для детей.

Нарушение требований об указании статуса иностранного агентства карается административной ответственностью в виде штрафа. Редакции СМИ наказываются штрафом до 5 000 рублей для должностных лиц и до 50 000 рублей для юридических с «конфискацией предмета административного правонарушения».

При этом в Роскомнадзоре отметили упоминание об иноагентах телерадиовещателями.

«Что касается телевидения и радио, то здесь ситуация контролируемая. Участники рынка законопослушные, проблем никогда мы здесь не видели. Мы проводим профилактические, разъяснительные мероприятия с отраслью», - заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Он отметил, что «механизмы понуждения к исполнению законов в отношении телерадиовещателей мы применяем весьма редко, потому что коллеги сами хорошо знают закон».

Также в РКН рассказали, как может быть прекращена деятельность СМИ. Так, если в течение года регистрирующим органом выдавались неоднократные письменные предупреждения о нарушениях требований ст. 4 Закона «О СМИ», то «за данное нарушение регистрирующий орган может выдать письменное предупреждение в порядке ст. 16 Закона о СМИ, которые могут послужить основанием для прекращения деятельности СМИ в порядке административного судопроизводства».

Ранее Роскомнадзор назвал мессенджеры, попадающие под запрет согласно закону об информации. Список состоит из девяти мессенджеров, среди которых популярные WhatsApp и Telegram.

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