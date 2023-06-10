В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Игнат Далакян
21:40 10.06.2023
По словам синоптика, воздух в среду может прогреться до +25.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

С понедельника в Москве ожидается потепление, а в среду воздух может прогреться до +25. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22», - цитирует синоптика РИА Новости.

В среду же после полудня воздух успеет прогреться до +20 + 25, сообщил специалист.

Согласно прогнозу синоптика, четверг будет самым дождливым. Так под утро температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов, в разгар дня - плюс 17 - плюс 22.

Ранее в столице зафиксировали обратный ход температур. Это редкое метеорологическое явление, когда в течение дня температура воздуха не растет, а понижается.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:40 В стране и мире
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
20:10 В стране и мире
Видео
В Ленобласти обрушились цирковые трибуны со зрителями во время представления
16:21 В стране и мире
Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей
15:58 Армия
Видео
Опубликованы кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков вертолетами Ка-52
15:22 Армия
Видео
МО РФ: в районе Артемовска «Южной» группировкой войск успешно отражены пять атак противника
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.