Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

По словам синоптика, воздух в среду может прогреться до +25.

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С понедельника в Москве ожидается потепление, а в среду воздух может прогреться до +25. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22», - цитирует синоптика РИА Новости.

В среду же после полудня воздух успеет прогреться до +20 + 25, сообщил специалист.

Согласно прогнозу синоптика, четверг будет самым дождливым. Так под утро температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов, в разгар дня - плюс 17 - плюс 22.

Ранее в столице зафиксировали обратный ход температур. Это редкое метеорологическое явление, когда в течение дня температура воздуха не растет, а понижается.