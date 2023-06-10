Остаться в живых: что известно о спасении потерпевших авиакатастрофу детей

В поисковую группу вошли военные, спасатели, волонтеры и представители коренных индейских племен, которые съехались со всей страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На борт военного вертолета из чащи ночных джунглей Колумбии солдаты поднимают маленьких детей. Новость, в появление которой уже почти никто не верил. Несмотря на глубокую ночь сообщает лично колумбийский президент Густаво Петро.

«Коренные общины, участвовавшие в поисках, вместе с колумбийскими военными нашли четверых детей спустя 40 дней. Они были одни. Именно они добились образцового выживания. Это войдет в историю», - сказал президент Колумбии Густаво Петро.

1-го мая дети вместе с матерью, летели в колумбийский город Сан-Хосе-дель-Гуавьере, где их ждал отец. Но во время полета у «Цесны» отказал двигатель. Машина упала недалеко от реки Апопалис. Разбитый фюзеляж спасатели нашли только спустя 370 часов.

Под обломками обнаружили тела пилота и еще шести пассажиров, среди которых была мать детей. Их спасатели не нашли. После этого Президент Колумбии объявил о начале масштабной поисковой операции. В группу вошли военные, спасатели, волонтеры и представители коренных индейских племен, которые съехались со всей страны.

«Сегодня мы, представители коренных народов Колумбии, собираемся вместе с силами безопасности и отправляемся в путь, Надеемся, наши джунгли и Мать-Земля позволят нам найти наших детей», - вождь племени Джовани Юле.

Поисковую операцию осложняли постоянные ураганы и другие особенности местности. Эти джунгли - крупнейший национальный парк Колумбии. Там обитает очень много диких животных - ягуары, пумы и крупные хищные птицы - гарпии, для которых дети могли стать легкой добычей.

«Самое сложное - это отсутствие более точного или точного доказательства выживания или чего-то, что говорит нам о том, что они живы или что они находятся в каком-то районе», - сержант армии, член вооруженных сил, находящихся в зоне поиска Хуан Карлос Рохас.

Во время поиска военные даже применили новые для себя методы. Колумбийский спецназ разбрасывал с вертолетов над джунглями сотни наборов для выживания с едой, водой и предметами первой необходимости, в надежде, что на них наткнутся дети.

Помощи поисковики просили даже у бабушки этих детей. Она записала голосовое сообщение для внуков, где просила их быть стойкими, оставаться на месте и убеждала что за ними придут. Его спасатели транслировали по громкоговорителю.

Через некоторое время военные наткнулись на детскую бутылочку, которая принадлежала самой младшей из пропавших - одиннадцатимесячной девочке. А 17 мая в джунглях нашли шалаш, в котором, предположительно, жили дети. Этой новости так обрадовался президент Колумбии, что решил объявить об успешном окончании операции. Но очень быстро выяснилось, что детей там нет и никогда не было.

Но сегодня индейцы нашли еще один шалаш. В нем и находились дети. Сильно обезвоженные, покрытые волдырями от укусов насекомых. Выжить они смогли только благодаря тому, что вся их семья родом из местного индейского племени Витото, которое обитает как раз в этих джунглях.

«Несмотря на то, что джунгли - это негостеприимная среда, но все же там можно найти еду и жилье. Дети также принадлежат к коренной этнической группе, что облегчило им адаптацию и выживание в джунглях», - начальник Командования специальных операций Колумбии Педро Санчес.

Эта история чудесного спасения разворачивается на фоне затянувшихся антиправительственных протестов и ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией из-за решения властей поднять налоги. В стране финансовый кризис, начавшийся во время пандемии. И облетевшая весь мир новость о выживших в джунглях детях, воспринимается в Колумбии, как символ грядущих перемен к лучшему.

«Моей дочери завтра исполняется 15 лет, так что это отличный подарок для нее, отличный подарок для всей Колумбии», - сказал президент Колумбии Густаво Петро.

Сейчас дети находятся в Боготе, куда их доставили ночью на военном самолете. Там за ними будут наблюдать медики и окажут всю необходимую помощь.