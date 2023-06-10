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Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Киев ответит за обстрелы эвакуируемых жителей

Алексей Курильченко
18:29 10.06.2023
По словам руководителя, в результате действий боевиков погибли несколько человек, десятки ранены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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Украинские националисты обстреливали мирных жителей, которых эвакуировали с территорий, затопленных в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. В результате уже погибло несколько человек. При этом боевики знают, что стреляют по безоружным. Об этом «Звезде» заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня опять звериное лицо сове показывает киевский режим, отдающий команды, по подсказке своих западных кураторов, расстреливать мирных жителей. Тех жителей, которых эвакуируют из прибрежных к Днепру земель, на которые обрушилась лавина воды. Несмотря на то, что они конкретно и четко знают, что это действительно мирные люди, они бьют по местам сбора эвакуируемых. Бьют по ПВРам (пунктам временного размещения - Прим. ред.), где находятся люди. В итоге - десятки раненых, есть смерти. Поэтому очевидно, что за эти действия им придется ответить. И ответить перед военным трибуналом», - заявил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, о масштабах эвакуации в регионе после подрыва Каховской ГЭС. Всего спасатели перевезли из зон подтопления больше 6 000 человек, в том числе 235 детей.

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