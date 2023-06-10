Более 6 000 человек были эвакуированы из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о масштабах эвакуации в регионе после подрыва Каховской ГЭС. Всего спасатели перевезли из зон подтопления больше 6 000 человек, в том числе 235 детей.

«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что в пунктах временного размещения поместили 1 700 человек, 62 доставили в больницу. Всего в эвакуации задействовали 795 человек и 344 единицы техники.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как обстоят дела в подтопленных регионах. Добровольцы привозят провизию тем, кто отказался покидать свои дома. Нередко спасатели работают под обстрелами.