В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 6 000 человек были эвакуированы из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Елизавета Егорова
10:31 10.06.2023
ВРИО губернатора региона Сальдо сообщил об эвакуации 235 детей и 81 маломобильного гражданина.
Более 6 000 человек были эвакуированы из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
© Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о масштабах эвакуации в регионе после подрыва Каховской ГЭС. Всего спасатели перевезли из зон подтопления больше 6 000 человек, в том числе 235 детей.

«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что в пунктах временного размещения поместили 1 700 человек, 62 доставили в больницу. Всего в эвакуации задействовали 795 человек и 344 единицы техники.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как обстоят дела в подтопленных регионах. Добровольцы привозят провизию тем, кто отказался покидать свои дома. Нередко спасатели работают под обстрелами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 В стране и мире
Более 6 000 человек были эвакуированы из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
08:58 В стране и мире
WSJ: в ФРГ начали расследование о причастности Польши к диверсиям на «Северных потоках»
07:47 В стране и мире
Националисты обстреляли пункт временного размещения на Арабатской стрелке
06:00 Армия
Видео
Отличившимся в боях на Южно-Донецком направлении бойцам вручили боевые награды
04:04 В стране и мире
В Колумбии нашли четырех детей с разбившегося 40 дней назад самолета
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.