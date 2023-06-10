«Вода подпирала нас»: жительница Голой Пристани об эвакуации в ПВР

Женщина рассказала, что в Пункте временного размещения их приняли хорошо, выдали необходимые вещи, осуществляется трехразовое питание.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительница Голой Пристани, которая оказалась затоплена после подрыва украинскими националистами Каховской ГЭС, Валентина Мустафаева рассказала в беседе со «Звездой» как осуществлялась эвакуация с подтопленной территории и показала условия проживания в пункте временного размещения.

«Нас забирали с Голой Пристани. Мы пришли с работы, нам военные сказали - уезжайте, потому что такое вот положение. Мы были не подготовлены. В сумки что могли натолкали и бежали, куда военные сказали. Вода подпирала нас», - рассказала эвакуированная жительница.

По ее рассказу, после этого они загрузились в автобус и приехали в Пункт временного размещения. Женщина рассказывает, что в ПВР их приняли хорошо, выдали постели и накормили.

«Сразу нас даже накормили - бутерброды, чай. Сейчас трехразовое питание. Нас все устраивает, лишь бы все было хорошо», - поделилась жительница.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий подрыва Каховской ГЭС в 11,5 миллиардов рублей. Он также отметил, что сумма ущерба может вырасти.