Опубликованы кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков вертолетами Ка-52
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на Запорожском направлении.
Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники украинских националистов.
После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех танков Leopard и пяти американских Bradley на двух направлениях. Попытки противника атаковать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях не увенчались успехом.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.