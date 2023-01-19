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Большинство западных компаний остались работать в России вопреки санкциям

Ирина Елагина
21:08 19.01.2023
По данным американских ученых, менее 9 процентов западных компаний ушли из России на фоне событий на Украине.
Большинство западных компаний остались работать в России вопреки санкциям
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Два профессора - американского университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани - провели исследование, как украинский конфликт повлиял на деятельность западных компаний в России и пришли к выводу, что «огромное количество компаний со штаб-квартирами в Европейском Союзе и странах Большой семерки продолжают работать и инвестировать в Россию». Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

«Их выводы бросают вызов повествованию о массовом уходе западных фирм с рынка. По сути, многие фирмы со штаб-квартирами в этих странах сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций с целью покинуть Россию после вторжения на Украину», - говорится в сообщении университетской пресс-службы.

По данным ученых, в начале 2022 года в России действовали в общей сложности 2405 дочерних компаний, принадлежащих 1404 компаниям из ЕС и G7. В конце ноября 2022 года исследовательская группа Эвенетта и Пизани зафиксировала, что «менее 9% из этого пула компаний продали хотя бы одну дочернюю компанию в России». Из работающих сейчас в России зарубежных компаний каждая пятая - это немецкая фирма, 12,4% - из США и 7% - из Японии.

Напомним, что западные аналитики не раз отмечали, что российская экономика лишь окрепла от санкций, тогда как для европейских стран экономическая блокада РФ обернулась энергетическим кризисом и инфляцией.

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