МО РФ: за 10 дней июня на службу по контракту принято более 13,5 тысяч человек

Показатели начала июня превысили цифры за аналогичный период мая и апреля.

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За 10 дней июня в российскую армия на службу по контракту было принято более 13,5 тысяч человек. Показатель превысил число принятых в армию за тот же период мая и апреля. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

За аналогичный период в мая было принято в 2,1 раза меньше человека. Показатель начала июня в 3,1 раза превысил апрельский.

Панков в ходе совещания отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу. Замминистра обороны отметил Москву и Севастополь, а также такие регионы РФ как Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханскую, Воронежскую, Мурманскую, Пензенскую, Сахалинскую, Тюменскую и Еврейскую автономную области.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», - отметил Николай Панков.

Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, отметил Панков.

Также замминистра обороны заявил, что добровольческие отряды подпишут контракты с Министерством обороны до первого июля. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.