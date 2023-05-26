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Добровольцы и военные врачи рассказали, почему приехали помогать пациентам в зону СВО

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
05:45 26.05.2023
Больным оказывается вся необходимая узкопрофильная помощь, затем на дальнейшее лечение их отправляют в Старобельск, Луганск, Беловодск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В одной из больниц Луганской области осмотр проводит семейный доктор Евгений. Ранее он лечил пациентов в столице ЛНР, но в 2022 году вернулся на малую родину, куда его всегда тянуло душой.

Врач общей практики помогает мирным жителям, которые страдают от обстрелов националистов и спасает раненых солдат.

«Врачей нехватка везде: как в Луганске, так и в Донецке. Но здесь... Во-первых, это родина - здесь родители, а также помощь населению», - рассказал он.

В госпиталь поступают пациенты с минно-взрывными и осколочными ранениями. Евгений может оказать любую медпомощь.  

«Пациентов много, они разные. Они узкопрофиьные: по хирургии, по травматологии, по гинекологии, по кардиологии. Оказываем помощь первично, а затем уже отправляем на дальнейшее лечение в Старобельск, Луганск, Беловодск», - пояснил Евгений.

© ТРК "Звезда"

Гражданские медики работают вместе с военными коллегами. Когда началась специальная военная операция, травматолог с позывным Абрамыч не смог остаться равнодушным и приехал в зону СВО добровольцем.  

«Решил, что надо ехать помогать. Прибыл в качестве рядового стрелка штурмового батальона. Но комбригом был направлен в медицинскую роту, где и по настоящее время работаю», - рассказал военный врач с позывным Абрамыч.

Врачи не отказывают никому. Вот и корреспонденту «Звезды» Наталье Панталевой тоже понадобилась помощь травматолога.  

«На съемке получила травму. Военный врач с позывным Абрамыч посмотрит и окажет мне первую медицинскую помощь», - сообщила корреспондент.

Ей сделали небольшой укол. Травма оказалась несерьезной.

«Журналистам приходится носить бронежилет и прочую экипировку, поэтому перетрудила сустав. Мне оказана вся необходимая помощь», - добавила она.

Врачи для каждого пациента делают все, чтобы он скорее встал на ноги. За плечами медиков сотни операций и спасенных жизней.

Ранее Наталья Панталева рассказывала об операции, которую в зоне СВО провели военные хирурги раненому с осколком в сердце. После артиллерийского обстрела в его сердце застряло инородное тело с острыми краями. Каждое сокращение мышцы грозило все новыми травмами. В итоге всего за 45 минут военные медики при помощи гибридных технологий все исправили. 

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