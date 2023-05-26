Добровольцы и военные врачи рассказали, почему приехали помогать пациентам в зону СВО

Больным оказывается вся необходимая узкопрофильная помощь, затем на дальнейшее лечение их отправляют в Старобельск, Луганск, Беловодск.

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В одной из больниц Луганской области осмотр проводит семейный доктор Евгений. Ранее он лечил пациентов в столице ЛНР, но в 2022 году вернулся на малую родину, куда его всегда тянуло душой.

Врач общей практики помогает мирным жителям, которые страдают от обстрелов националистов и спасает раненых солдат.

«Врачей нехватка везде: как в Луганске, так и в Донецке. Но здесь... Во-первых, это родина - здесь родители, а также помощь населению», - рассказал он.

В госпиталь поступают пациенты с минно-взрывными и осколочными ранениями. Евгений может оказать любую медпомощь.

«Пациентов много, они разные. Они узкопрофиьные: по хирургии, по травматологии, по гинекологии, по кардиологии. Оказываем помощь первично, а затем уже отправляем на дальнейшее лечение в Старобельск, Луганск, Беловодск», - пояснил Евгений.