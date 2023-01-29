В Сомали обстреляли российский вертолет миссии ООН

В результате инцидента пострадавших нет. Пилоты продолжают свою работу в штатном режиме.

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В Сомали совершено нападение на российский самолет, который участвовал в гуманитарной миссии ООН. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.

«В международном аэропорту города Могадишо (Федеративная Республика Сомали) был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет», - цитирует дипломатов РИА Новости.

В результате нападения никто не пострадал. Пилоты работают в штатном режиме.

Дипломаты предполагают, что за нападением может стоять террористическая группировка «Аш-Шабаб». На данный момент ведется расследование.

В минувший вторник от Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике поступило сообщение, что террористы, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, планируют провокацию направленную против российских военных. Согласно заявлению генерал-майора Егорова, их цель - нарушить режим прекращения огня между Россией и Турцией в регионе.