Дайвер назвал причины, по которым океаническая акула может напасть на человека

Он отметил, что зачастую туристы сами в этом виноваты, прикармливая мелких рыбок для фотосессий едой со шведского стола.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У напавшей на россиянина в египетской Хургаде акулы было несколько мотивов для такого поведения. Один из них - поиск пропитания у берега.

Еще один - схожесть человеческих движений в воде с поведением морского котика или тюленя, которого акула воспринимает как еду. Своим видением произошедшей ситуации в эксклюзивном комментарии со «Звездой» поделился инструктор по дайвингу Владимир Точилов.

«Ситуацию знает только тот, кто в ней был. Поэтому все наши какие-то комментарии - они предполагаются лишь на каких-то общих сценариях, как это могло развиваться. Поэтому, конечно, с определенной долей вероятности можно сказать: акула приблизилась к берегу. Почему акулы приближаются к берегу? Ну, конечно же, в поисках корма. Акула была достаточно крупная, то есть это был либо лонгиманус (океаническая акула. - Прим. ред.), так вот по движениям было видно», - пояснил дайвер.

Владимир Точилов задался вопросом: почему столь крупный хищник подошел к берегу? Один из ответов - поиск пищи.

«Ну, естественно, в поисках пропитания, то есть не просто так она там оказалась. Что привлекло ее к берегу - вот это второй вопрос. Потому что иногда действительно ее начинают прикармливать. <...> но человеческий фактор: люди все равно с собой тащат какой-то корм в воду, желая создать некое подобие вот такого аттракциона с рыбками, который плохо заканчивается. Это первое. Второй вариант - сейчас лето, вода потеплела. С потеплением хищники тоже иначе себя начинают вести, они тоже могут подходить ближе к береговой линии», - добавил он.

Большое скопление людей, соответствующие «дрыгающие» движения, благодаря которым акула видит людей как котиков, как тюленей, привлекают хищника. Много свидетельств того, что акулы не нападают на дайверов. Они нападают на людей, плавающих по поверхности.

«Почему? Ну потому что человек выглядит как пища. Особенно серферы этим нападениям подвержены, <...>. Предположений много разных: разбросанный корм, экологическая ситуация, меньше корма стало на удалении от берега, потому что рыба вылавливается и акула начинает искать питание ближе к рифу, ближе к берегу, где сталкивается с человеком», - дополнительно прояснил инструктор по дайвингу.

Он добавил, что лонгиманус сначала изучает свою жертву, не будет сразу атаковать. Она подплывет, посмотрит, потрогает - сначала будет касание обязательно. Инструктор добавил, что наличие гидрокостюма - это уже некий способ замаскировать живую плоть под не живую, что у акулы вызывает уже меньший интерес. И отметил, что когда человек без защитного костюма находится, ведет себя достаточно дергано в воде, - все это может порождать вот такие прецеденты.

Напомним, молодой россиянин 1999 года рождения, постоянно проживающий в Египте, скончался после нападения хищника на него.