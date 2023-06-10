Отличившимся в боях на Южно-Донецком направлении бойцам вручили боевые награды

Церемония награждения проходила в зоне боевых действий, на опубликованных кадров слышны выстрелы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Торжественно, но соблюдая меры безопасности в зоне активных боевых действий, прямо на передовой вручили награды военнослужащим, отличившимся при отражении наступления противника на Южно-Донецком направлении.

Так, за мужество и героизм, проявленные в боях, орденом Мужества награжден командир роты штурмовиков капитан Андрей Буртаев.

Также награды получили бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Им вручили гвардейские знаки. За успешное выполнение боевых задач в зоне спецоперации бригада была удостоена звания гвардейской. Вручение знаков прошло на разных участках линии боевого соприкосновения, где гвардейцы отражают атаки украинских боевиков.

Ранее недалеко от линии боевого соприкосновения состоялось награждение бойцов группировки «Запад». Замминистра обороны РФ Горемыкин поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело и вручил им государственные награды.