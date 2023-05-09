В стране и мире В стране и мире 9 мая ТЕГИ

Ветераны почтили память павших в Великой Отечественной войне в парке «Патриот»

Андрей Аркадьев
09:40 09.05.2023
В военно-патриотическом парке «Патриот», который находится в Московской области, проходят праздничные мероприятия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В подмосковном парке «Патриот» проходят праздничные мероприятия.

Парк посетили ветераны. Там сегодня отдают дань памяти погибшим в годы войны защитникам, проходят экскурсии и торжественные мероприятия. Посетители почтили павших воинов, возложили цветы к памятным знакам и мемориалам.

На Красной площади в самом разгаре подготовка к Параду Победы. В мероприятии примут участие порядка 10 тысяч военнослужащих - они образуют около 30 парадных расчетов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
Видео
Ветераны почтили память павших в Великой Отечественной войне в парке «Патриот»
09:05 Армия
Видео
Легендарные «Катюши» встали в строй Парада Победы в Санкт-Петербурге
08:20 Армия
Видео
Военная техника выстроилась для участия в Параде Победы в Волгограде
07:52 Армия
Видео
Ракетный комплекс «Бастион» принял участие в Параде Победы на Дальнем Востоке
07:14 В стране и мире
Видео
В ЛНР военнослужащие восстановили обелиск погибшим в годы ВОВ
Популярное
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Видео
Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске
Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.