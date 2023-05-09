Ветераны почтили память павших в Великой Отечественной войне в парке «Патриот»

В военно-патриотическом парке «Патриот», который находится в Московской области, проходят праздничные мероприятия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В подмосковном парке «Патриот» проходят праздничные мероприятия.

Парк посетили ветераны. Там сегодня отдают дань памяти погибшим в годы войны защитникам, проходят экскурсии и торжественные мероприятия. Посетители почтили павших воинов, возложили цветы к памятным знакам и мемориалам.

На Красной площади в самом разгаре подготовка к Параду Победы. В мероприятии примут участие порядка 10 тысяч военнослужащих - они образуют около 30 парадных расчетов.