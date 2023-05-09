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Колонна военной техники движется по улицам Москвы к Красной площади для участия в параде

Елена Сивонен
Вероника Волосунова
08:00 09.05.2023
Проезжает быстро, но рассмотреть со всех сторон можно - это БМП, танки Т-72, Т-80, «Армата», «Прорыв» и ракетные комплексы С-400 «Триумф».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Среди военной техники, которая выдвинулась сегодня утром из парка «Печатники» для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проезжает колонной уже по Таганской улице, можно увидеть много модернирозованных с учетом опыта СВО машин.

Это бронетранспортеры, танки Т-72, Т-80, «Армата» и «Прорыв», а также бронеавтомобиль «Ахмат», который создали после начала спецоперации. Еще один бронеавтомобиль - это «ВПК-Урал». Он оснащен «Кордом», может вести круговой огонь, а также перевозить группу в составе до девяти человек в боевом обмундировании.

Техника продолжает свое движение в сторону центра и скоро начнет выстраиваться на Тверской площади.

Первыми встретили 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне на Сахалине. Глава региона Лимаренко заявил, что продолжить дело ветеранов - долг нынешнего поколения, отметив, что на передовой наши воины сражаются с нацистами.

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