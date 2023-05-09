Армия Армия Армия

Ракетный комплекс «Бастион» принял участие в Параде Победы на Дальнем Востоке

Мария Герман
Ирина Елагина
07:52 09.05.2023
Военные парады на Дальнем Востоке открыли День Победы в России.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Первыми День Победы начали праздновать города Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский, Анадарь, Южно-Сахалинск, Владивосток. Масштабный военный смотр состоялся в Хабаровске, где находится штаб Восточного военного округа. По главной площади города прошли современные образцы военной и специальной техники. А также легендарные машины времен Великой Отечественной войны - Т-34, «Катюша». Из Хабаровска передает корреспондент Мария Герман.

В Хабаровске сегодня хмуро и холодно, но погода не смогла помешать провести парад Победы. Даже когда начался дождь никто из участников парада его не замечал. Ведь с трибун на них смотрели ветераны, труженики тыла, узники концлагерей. А рядом с ними были семьи тех, кто сейчас защищает Родину - родные и близкие участников специальной военной операции.

На кадрах видно «коробку» 64-й мотострелковой бригады. За массовый героизм и отвагу при выполнении задач СВО соединению было присвоено почетное звание гвардейская.

В парадном строю сегодня в Хабаровске прошли два Героя России.

Хабаровский парад один из самых масштабных в стране. В нем было задействовано более трех тысяч человек и около ста единиц техники. Традиционно возглавил колонну легендарный Т-34. Боевой машине почти 80 лет, но она на ходу и удивляет даже опытных танкистов своей маневренностью и легкостью управления. За ним мимо трибун проехала современная техника.

В составе расчетов были не только военнослужащие, но и ветераны.

Военный парад 9 мая прошел на Сахалине. Пасмурная погода не остановила и жителей Сахалина. На центральной площади города собрались несколько тысяч человек. Украсили праздник женщины-военнослужащие. А в механизированной колонне больше всего поразил береговой ракетный комплекс «Бастион».

Его, но с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сегодня можно было увидеть во Владивостоке, как и другие образцы современной и ретро техники. Например, самоходно-артиллерийская установка времен Великой Отечественной - ИСУ-122 - их в России остались единицы - стояла в начале механизированной колонны.

Мимо трибун прошли моряки-подводники, за плечами которых тысячи морских миль. За ними - морпехи - элита Тихоокеанского флота. Отдельным строем промаршировали представители силовых ведомств, МЧС и кадеты с юнармейцами.

Первыми на Дальнем Востоке 78-ю годовщину Великой Победы начали отмечать на Камчатке. В парадном строю прошли больше тысячи человек. А после военную технику можно было посмотреть на выставке. К слову, погода на полуострове сегодня тоже была не солнечная. Было ветрено и холодно, однако, не смотря ни на что праздник состоялся.

Во всех больших городах Дальнего Востока праздничные мероприятия продолжаются. В Хабаровске сейчас работает выставка техники, а вечером артиллеристы дадут салют. С набережной прогремят 30 залпов, а небо раскрасят яркие заряды разных цветов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:52 Армия
Видео
Ракетный комплекс «Бастион» принял участие в Параде Победы на Дальнем Востоке
07:14 В стране и мире
Видео
В ЛНР военнослужащие восстановили обелиск погибшим в годы ВОВ
04:55 Армия
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
03:41 В стране и мире
Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в Никарагуа
03:32 В стране и мире
Видео
На Сахалине встретили 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Популярное
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Видео
Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске
Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.