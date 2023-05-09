Ракетный комплекс «Бастион» принял участие в Параде Победы на Дальнем Востоке

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Первыми День Победы начали праздновать города Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский, Анадарь, Южно-Сахалинск, Владивосток. Масштабный военный смотр состоялся в Хабаровске, где находится штаб Восточного военного округа. По главной площади города прошли современные образцы военной и специальной техники. А также легендарные машины времен Великой Отечественной войны - Т-34, «Катюша». Из Хабаровска передает корреспондент Мария Герман.

В Хабаровске сегодня хмуро и холодно, но погода не смогла помешать провести парад Победы. Даже когда начался дождь никто из участников парада его не замечал. Ведь с трибун на них смотрели ветераны, труженики тыла, узники концлагерей. А рядом с ними были семьи тех, кто сейчас защищает Родину - родные и близкие участников специальной военной операции.

На кадрах видно «коробку» 64-й мотострелковой бригады. За массовый героизм и отвагу при выполнении задач СВО соединению было присвоено почетное звание гвардейская.

В парадном строю сегодня в Хабаровске прошли два Героя России.

Хабаровский парад один из самых масштабных в стране. В нем было задействовано более трех тысяч человек и около ста единиц техники. Традиционно возглавил колонну легендарный Т-34. Боевой машине почти 80 лет, но она на ходу и удивляет даже опытных танкистов своей маневренностью и легкостью управления. За ним мимо трибун проехала современная техника.

В составе расчетов были не только военнослужащие, но и ветераны.

Военный парад 9 мая прошел на Сахалине. Пасмурная погода не остановила и жителей Сахалина. На центральной площади города собрались несколько тысяч человек. Украсили праздник женщины-военнослужащие. А в механизированной колонне больше всего поразил береговой ракетный комплекс «Бастион».

Его, но с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сегодня можно было увидеть во Владивостоке, как и другие образцы современной и ретро техники. Например, самоходно-артиллерийская установка времен Великой Отечественной - ИСУ-122 - их в России остались единицы - стояла в начале механизированной колонны.

Мимо трибун прошли моряки-подводники, за плечами которых тысячи морских миль. За ними - морпехи - элита Тихоокеанского флота. Отдельным строем промаршировали представители силовых ведомств, МЧС и кадеты с юнармейцами.

Первыми на Дальнем Востоке 78-ю годовщину Великой Победы начали отмечать на Камчатке. В парадном строю прошли больше тысячи человек. А после военную технику можно было посмотреть на выставке. К слову, погода на полуострове сегодня тоже была не солнечная. Было ветрено и холодно, однако, не смотря ни на что праздник состоялся.

Во всех больших городах Дальнего Востока праздничные мероприятия продолжаются. В Хабаровске сейчас работает выставка техники, а вечером артиллеристы дадут салют. С набережной прогремят 30 залпов, а небо раскрасят яркие заряды разных цветов.