В ЛНР военнослужащие восстановили обелиск погибшим в годы ВОВ

Когда бойцы приехали в город Рубежное, то увидели «раздолбанный памятник» и с каким уважением и благодарностью местные жители относятся к героям ВОВ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В передовом районе проведения спецоперации в ЛНР бойцы ЦВО восстановили обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Дата открытия выбрана не случайно - в честь великой победы.

«Мы когда заехали в этот регион, а именно в город Рубежное, увидели раздолбанный памятник, увидели благодарность жителей, как они чтят память героям войны», - рассказа позывной Крепость, командир мотострелкового полка.

Тогда было принято решение объединить усилия с администрацией города и восстановить обелиск.

«Высоко оцениваем это мероприятие, потому что это память героям. Наши деды воевали, чтобы уничтожить фашизм. Мы последователи своих дедов <...> От этого памятника целого ничего не оставалось, вообще ничего, даже тротуарная плитка. До Знамени Победы это все восстановлено с нуля», - добавил Крепость.

По словам командира мотострелкового полка, не смотря на то, что прямого попадания снарядов не было, обелиск получил значительные повреждения от их осколков и пуль. Кроме того, за ним была большая воронка.

В церемонии открытия приняли участие представители командования ЦВО, местной администрации, жители города и военнослужащие. Они возложили цветы к подножию монумента и почтили погибших минутой молчания.

Военнослужащих, которые помогали восстанавливать мемориал, наградили ведомственными наградами медалями «За укрепление боевого содружества».

В завершение состоялся концерт ансамбля песни и пляски ЦВО. На импровизированной сцене коллектив исполнил несколько музыкальных номеров и спел песни.

Накануне комплекс «Саур-Могила» впервые встретил День Победы после восстановления. Мемориал, разрушенный в ходе боев в украинскими боевиками в 2014 году, открыли в сентябре 2022 года.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов