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Комплекс «Саур-Могила» впервые встречает День Победы после восстановления

Владислав Кустов
Елизавета Потейчук
01:04 09.05.2023
Мемориал, разрушенный в ходе боев в украинскими боевиками в 2014 году, открыли в сентябре 2022 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мемориальный комплекс «Саур-Могила» стал точкой притяжения жителей Донецкой Народной республики в канун Дня Победы. Корреспондент «Звезды» показал обстановку на кургане в преддверии 9 мая.
«Саур-Могила» стал главным символом воинской славы в Донбассе.

Мемориал бойцам Красной армии был разрушен в ходе боев с украинскими боевиками в 2014 году, восстановленный памятник открыли в сентябре 2022 года. Причем на памятнике специально оставили следы недавних ожесточенных сражений: в плече каменного красноармейца застрял хвостовик «Града».

Сейчас мемориал напоминает как о событиях времен ВОВ, так и о боях специальной военной операции на Украине сейчас. В настоящее время «Саур-Могила» - одно из самых безопасных мест в ДНР.

Ранее Минобороны организовало телемост для участников СВО на территории «Саур-Могилы». По окончании телемоста и церемонии награждения перед бойцами группировки «Восток» выступили известные российские артисты, приехавшие в зону СВО накануне Дня Победы.

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