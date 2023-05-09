На Сахалине встретили 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Глава региона Лимаренко заявил, что продолжить дело ветеранов - долг нынешнего поколения, отметив, что на передовой наши воины сражаются с нацистами.

© Видео: Анна Синельникова Sakh.online © Фото: sakh.online

В Южно-Сахалинске встретили День Великой Победы. На главной площади Победы собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города, а также несущие свою службу российские военные.

Вместе с ними присутствовал глава региона - губернатор Валерий Лимаренко, члены регионального правительства, мэр областного центра и сотрудники администрации, врио командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка. Отличившиеся в зоне проведения спецоперации, удостоенные орденов и наград герои также стали зрителями на параде в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Губернатор островного региона обратился к присутствующим, отметив, что День Великой Победы - «праздник единства и силы духа нашего народа». Он выразил ветеранам благодарность за сохранность нашей страны, языка, культуры и традиционных ценностей, а также за их добросовестный труд в мирное время.

«Мы показали всему миру, что сплоченность и любовь к Родине помогают преодолеть все испытания, выстоять и не сломаться. Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством бойцов и тружеников тыла, а также всех тех, кто не щадил своих сил в борьбе с врагом, смело шел в бой, спасал раненых, без сна и отдыха работал на заводах и фабриках, всегда сохранял веру в победу. Это вы - наши дорогие ветераны!», - сказал губернатор с трибуны.