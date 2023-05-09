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На Сахалине встретили 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Марина Крижановская
03:32 09.05.2023
Глава региона Лимаренко заявил, что продолжить дело ветеранов - долг нынешнего поколения, отметив, что на передовой наши воины сражаются с нацистами.
© Видео: Анна Синельникова Sakh.online © Фото: sakh.online
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В Южно-Сахалинске встретили День Великой Победы. На главной площади Победы собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города, а также несущие свою службу российские военные.

Вместе с ними присутствовал глава региона - губернатор Валерий Лимаренко, члены регионального правительства, мэр областного центра и сотрудники администрации, врио командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка. Отличившиеся в зоне проведения спецоперации, удостоенные орденов и наград герои также стали зрителями на параде в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Губернатор островного региона обратился к присутствующим, отметив, что День Великой Победы - «праздник единства и силы духа нашего народа». Он выразил ветеранам благодарность за сохранность нашей страны, языка, культуры и традиционных ценностей, а также за их добросовестный труд в мирное время.

«Мы показали всему миру, что сплоченность и любовь к Родине помогают преодолеть все испытания, выстоять и не сломаться. Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством бойцов и тружеников тыла, а также всех тех, кто не щадил своих сил в борьбе с врагом, смело шел в бой, спасал раненых, без сна и отдыха работал на заводах и фабриках, всегда сохранял веру в победу. Это вы - наши дорогие ветераны!», - сказал губернатор с трибуны.

© sakh.online

Глава Сахалинской области подчеркнул: долг нынешнего поколения - продолжить дело ветеранов. Валерий Лимаренко отметил, что сегодня россияне вновь сплотились для защиты родины, «ведь наши ребята на передовой сражаются с нацистами, а все мы поддерживаем земляков и их семьи».

После слов губернатора Лимаренко стартовал марш военных подразделений и парад военной техники. Сахалинцы увидели боевую технику, стоящую на службе у военных. Помимо привычных УАЗов, по площади проехали БТР-80, разведывательные дозорные машины повышенной проходимости, передвижные радиостанции, станции шумовых помех, командно-штабные машины, артиллерийские системы.

© sakh.online

Противотанковые пушки «Рапира» и САУ «Гиацинт», береговые ракетные комплексы, способные обеспечить защиту морского побережья протяженностью свыше 600 километров от десанта противника также проехали по главной площади Южно-Сахалинска.

Во время парада было отмечено, что за совершенные на сахалинской земле подвиги 14 советских воинов стали Героями Советского Союза, пятеро из них - посмертно. Их имена запечатлены в городах и улицах острова Сахалин.

Немногим ранее первый в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском. Парад принимал командующий российскими войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

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