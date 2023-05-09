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Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке

Максим Низкодубов
04:55 09.05.2023
В марше прошли как техника времен ВОВ, так и современные образцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во Владивостоке завершился парад Победы. В торжественном марше прошли парадные расчеты личных составов, а также различной военной техники. Первыми в строю техники прошли легендарные танки Т-34, ставшие символом Победы в Великой Отечественной войне.

Затем прошла самоходная артиллерийская установка ИСУ-122. Из числа современного вооружения - танки Т-80БВ. Кроме того, в параде участвовали бронетранспортеры БТР-82А, которые успешно показали себя во время выполнения боевых задач специальной военной операции на Украине.

Вместе с тем в колонне прошли автомобили, среди которых небезызвестная «Катюша» и знаменитый ГАЗ-67Б. Поучаствовали в мероприятии также самоходные пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» и самоходные командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса «Бал».

Ранее парад к 78-летней годовщине Великой Победы прошел в Хабаровске. В частности, в марше были задействованы танк Т-34, тяжелый танк ИС-3 «Иосиф Сталин», самоходно-артиллерийская установка ИСУ - 152 «Зверобой» и реактивная установка БМ - 13 «Катюша».

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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