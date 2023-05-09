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Россиянин погиб в Секторе Газа при обстреле армии Израиля

Елизавета Егорова
05:54 09.05.2023
В его дом прилетела ракета израильской армии.
Россиянин погиб в Секторе Газа при обстреле армии Израиля
© Фото: ТРК «Звезда»
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В ходе ракетного обстрела Сектора Газа погиб россиянин Джамал Абу Хасван, сообщил представитель Минздрава Палестины РИА Новости.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — рассказал аль-Кедра агентству.

Ракета израильской армии прилетела в дом гражданина России. Источник агентства рассказал, что Джамал Абу Хасван погиб вместе с женой и сыном.

Известия сообщают о минимум 12 погибших и 20, получивших ранения в результате обстрела.

Ранее специалист по международным отношениям и безопасности рассказал, к чему может привести обострение конфликта в Израиле.

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