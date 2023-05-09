Израиль атаковал объекты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*
Пресс-служба армии обороны Израиля рассказала о начале операции «Щит и стрела».
© Фото: ТРК «Звезда»
В ночь на вторник армия Израиля в ходе операции «Щит и стрела» атаковала ряд высокопоставленных должностных лиц палестинской исламской террористической организации Джихад* в Секторе Газа.
«Известия» приводят слова палестинской стороны, которая заявляет о девяти погибших и нескольких пострадавших.
Чтобы предостеречь местных жителей, командование тыла попросило их дислоцироваться в безопасное место.
В январе этого года пресс-служба армии Израиля сообщала об ударе по центрам подготовки боевиков ХАМАС в Палестине.
*Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.