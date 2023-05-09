Израиль атаковал объекты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*

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В ночь на вторник армия Израиля в ходе операции «Щит и стрела» атаковала ряд высокопоставленных должностных лиц палестинской исламской террористической организации Джихад* в Секторе Газа.



«Известия» приводят слова палестинской стороны, которая заявляет о девяти погибших и нескольких пострадавших.



Чтобы предостеречь местных жителей, командование тыла попросило их дислоцироваться в безопасное место.

В январе этого года пресс-служба армии Израиля сообщала об ударе по центрам подготовки боевиков ХАМАС в Палестине.

*Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.