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Израиль атаковал объекты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*

Елизавета Егорова
05:32 09.05.2023
Пресс-служба армии обороны Израиля рассказала о начале операции «Щит и стрела».
Израиль атаковал объекты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*
© Фото: ТРК «Звезда»
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В ночь на вторник армия Израиля в ходе операции «Щит и стрела» атаковала ряд высокопоставленных должностных лиц палестинской исламской террористической организации Джихад* в Секторе Газа.

«Известия» приводят слова палестинской стороны, которая заявляет о девяти погибших и нескольких пострадавших.

Чтобы предостеречь местных жителей, командование тыла попросило их дислоцироваться в безопасное место. 

В январе этого года пресс-служба армии Израиля сообщала об ударе по центрам подготовки боевиков ХАМАС в Палестине.

*Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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