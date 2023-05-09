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Обстановку за час до парада во Владивостоке показали на видео

Максим Низкодубов
03:22 09.05.2023
Все парадные расчеты и механизированные колонны за час до парада полностью построены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во Владивостоке во всю идет подготовка к параду Победы. Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов показал, как на центральных улицах дальневосточной столицы готовится парад в честь 78-й годовщины Победы. Мероприятие начнется в 10:00.

К девяти утра все парадные расчеты и механизированные колонны полностью построены. Ветераны Великой Отечественной войны занимают почетные трибуны. Тысячи гостей и жителей города пытаются встать на лучшие места, откуда открывается вид на торжественную часть мероприятия.

Традиционно по центральным улицам Владивостока пройдут колонны военной техники и военнослужащие. В этом году участниками парада станут и воспитанники военно-патриотических клубов края.

Первый парад в России в этом году прошел в Петропавловске-Камчатском. Праздничный день продолжился памятными мероприятиями.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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