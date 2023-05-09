Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске

В параде, в частности, задействованы танки Т-34, ИС-3 «Иосиф Сталин», а также ЗРК С-400 «Триумф» и комплекс «Искандер-М».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровске в эти минуты проходит парад, приуроченный к 78-й годовщины Великой Победы Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты личного состава военнослужащих и военной техники. В частности, в параде задействованы легендарный советский танк Т-34, тяжелый танк ИС-3 «Иосиф Сталин», самоходно-артиллерийская установка ИСУ - 152 «Зверобой» и реактивная установка БМ - 13 «Катюша». Вместе с тем гости мероприятия увидели ракетный комплекс «Искандер - М» и ЗРК С-400 «Триумф».

Напомним, парад Победы уже прошел в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, «Звезда» показала, как проходила подготовка к торжественному мероприятию во Владивостоке.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.