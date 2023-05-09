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Первый в России парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

Елизавета Потейчук
02:31 09.05.2023
На протяжении всего дня в городе будут проводиться праздничные мероприятия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Петропавловск-Камчатский один из первых в России провел торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Мероприятие традиционно началось в 10:00.

Колонны личного состава парадных расчетов и военной техники прошли по площади торжественным маршем. Принимал парад командующий российскими войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев.

В течение всего праздничного дня в городе будут работать полевые кухни, проходить выставки, а также памятные театрализованные представления. Завершится День Победы по традиции салютом.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты комплексов ЗРК С-400 «Триумф» готовятся к участию в параде Победы в Хабаровске.

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