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Президент Никарагуа поздравил Владимира Путина и российские семьи с Днем Победы

Елизавета Егорова
02:50 09.05.2023
Ортега поздравил россиян с прошлыми победами и с теми, которые обязательно свершатся.
Президент Никарагуа поздравил Владимира Путина и российские семьи с Днем Победы
© Фото: Mexico'S Presidency Xinhua Globallookpress
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил российские и советские семьи, представителей братского мира и президента Владимира Путина с годовщиной победы над фашизмом.

«В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом <...> поздравляем товарища президента Владимира Путина, советские семьи, российские семьи, семьи братского и солидарного мира, со всеми победами, и с теми, которые обязательно придут! » - публикует текст поздравления издание El 19 Digital.

Ортега передал поздравление от имени героических народов Никарагуа, среди которых есть много патриотов и героев. 

Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы прямо с борта МКС. Они напомнили, что сохранение памяти о великом подвиге является святой обязанностью для всех сограждан.

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