В стране и мире Президент Никарагуа поздравил Владимира Путина и российские семьи с Днем Победы Елизавета Егорова Ортега поздравил россиян с прошлыми победами и с теми, которые обязательно свершатся. © Фото: Mexico'S Presidency Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил российские и советские семьи, представителей братского мира и президента Владимира Путина с годовщиной победы над фашизмом. «В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом <...> поздравляем товарища президента Владимира Путина, советские семьи, российские семьи, семьи братского и солидарного мира, со всеми победами, и с теми, которые обязательно придут! » - публикует текст поздравления издание El 19 Digital. Ортега передал поздравление от имени героических народов Никарагуа, среди которых есть много патриотов и героев. Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы прямо с борта МКС. Они напомнили, что сохранение памяти о великом подвиге является святой обязанностью для всех сограждан. Экспертное мнение и аналитика