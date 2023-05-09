Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы с борта МКС

Космонавты призвали уделить время и сказать «спасибо» тем, кто видел войну своими глазами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем Победы. Космонавты подчеркнули, что святой обязанностью всех сограждан является сохранение памяти о великом подвиге советского народы в годы Великой Отечественной войны.

«Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме6, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков. В этот день мы чтим память тех, кто отдал ради Победы все силы, здоровье и самое ценное - свою жизнь», - отметили космонавты.

При этом астронавты призвали уделить время и сказать «спасибо» тем, кто видел войну своими глазами.

В России 9 мая отмечается 78-годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади традиционно пройдет праздничный парад.