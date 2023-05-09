Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео

Ракеты находятся в походном положении, но при необходимости им можно привести в боевое за считанные минуты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Мария Герман прокатилась на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400 «Триумф» по пути на парад Победы в Хабаровске. Своей мощью и размерами защитник Дальнего Востока и Тихоокеанского флота завораживает зрителей.

В пусковой установке ракеты находятся в походном положении. Но при необходимости они могут быть переведены в боевое положение за считанные минуты.

Немногим ранее танкист Виталий Тройенко поделился со «Звездой» нюансами управления боевой машины в канун парада в Хабаровске. Главный парад войск Восточного военного округа состоится на площади имени Ленина в ближайшие часы.